過去二個月以來，摩根大通證券於PC供應鏈數據中發現一些正面跡象，像是第一季NB ODM建立庫存與補貨PC用IC訂單，較預期來得更優。值得注意的是，儘管PC終端需求依然相對疲弱，NB通路端庫存已經逐步降到正常水位，而且PC品牌廠計畫自第二季起推出新品，開啟新一波新產品循環，都是相當正面的訊息。

摩根大通進一步分析，就算NB ODM第一季建立庫存比想像好，但評估單季終端銷售出貨量仍可能年減1成以上，主要是新興市場受制於通膨壓力，PC需求放緩，成熟國家的訂單復甦也相當有限；不過，市場對大陸需求復甦的期望有愈來愈高的傾向，更把即將到來的618購物節視為下半年需求狀況的風向球。

整體而言，摩根大通預期，受惠季節性因素，PC下半年出貨量將比上半年多20％，基期回歸到疫情前的2019年下半年水準。

觀察NB通路情況，摩根大通的調查顯示，通路經銷商已經變得更加保守，尤其考慮到資金成本較高、終端需求不振、產品價格下跌等因素，對庫存水位的控管正常值由八至九周，壓低到五至六周，因此，預計NB通路庫存於第二季終將回歸正常位階，假設終端需求沒有出現太大的變化，則下游廠商第三季拉貨動能可望出現雙位數季增幅度。