阿氏在訪問中表示對會否啟動紀律處分程序「仍持開放」態度，就FINMA是否追究瑞信高層令銀行瀕臨破產的責任「正探討多個選項」。

因為瑞銀（USB）上周緊急收購瑞信後，該局接下來重點放在兩大銀行「整合過渡期」和「維持金融穩定」等目標上。

阿氏指責瑞信內部文化問題，導致失去對高層問責的機制，在沒有明確責任歸屬之下，讓其過去幾年裡一再爆發許多重大錯失，逼使該局對瑞信採取六次公開「執法程序」。

她提到這些行動，是要表明該局過去已出手介入瑞信的問題，並使用其最強力的手段來應付。

對於該局宣布註銷瑞信160億瑞士法郎的額外一級資本（AT1）債券令投資人血本無歸，引發外界嘩然並認為會重挫市場對瑞士金融業的信心，阿氏辯解那是讓瑞銀收購瑞信的安排之一。

她指AT1債券合約條款已列明，只要出現包括政府給予特別支援等情況時，就會觸發完全被註銷程序，強調AT1就是針對那些特殊情況而設計。