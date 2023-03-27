經過6天運動場上得精彩競技，112年全國原住民族運動會拉下帷幕，桃園市勇奪46金37銀27銅，完成兩年一屆的原民運總錦標4連霸，沒有原鄉部族的本屆賽會舉辦城市台北市，以23金14銀26銅排第3創史上最佳。

總共拿到46金37銀27銅的桃園市在總錦標4連霸，花蓮縣36金27銀28銅次之，沒有原鄉部族的台北市異軍突起，以23金14銀26銅排第3，不僅比上屆多了9金，排名從第6躍居第3，都創下史上最佳，面子、裡子雙贏。

大會27日下午3點在台北體育館進行閉幕典禮，由歌手買黛兒．羅丹希倫悠揚的歌聲，搭配台北市立大學舞蹈學系與運動藝術特技舞蹈組的舞蹈開場，典禮上也播放精采賽事回顧，讓與會者重溫過去6天場上的熱血競技，112年原民運召集人台北市副市長林奕華代表市長蔣萬安，謝謝原民朋友們讓沒有原鄉部族的台北市，感受到原民文化力與美，也感謝所有大會工作人員的付出，從各種小細節表達對原住民族的尊重，讓運動和原民文化作最佳結合，下屆賽事交棒給港都高雄，原民運相約兩年後再見。