知名主持人徐乃麟在演藝界駐足多年，早年以歌手身分出道，代表作是歌曲《紅鞋女孩》，後來他與空姐汪家璉結婚，因妻子反對拍吻戲，所以轉往綜藝節目發展，他在綜藝節目《天才衝衝衝》與搭檔曾國城一同闖出好成績，獲得金鐘獎主持人獎肯定；近日他與妻子飛到美國探望兒子的女朋友，曝未來兒媳也是名校出身，學歷十分優秀。

徐乃麟今（27）日在facebook曬出一組照片，並透露：「我們在美國紐澤西州，來看看小兒子的女朋友，她正在全美排名第一的名校『普林斯頓大學』修博士學位」，徐乃麟的小兒子徐廷墉身高比爸爸還高，五官與徐乃麟非常像，只是有著小麥色肌膚，打扮很時尚，完美繼承了徐乃麟與老婆汪家璉的優點，徐廷墉不僅外型出色，還擁有美國芝加哥大學、耶魯大學博士等高學歷，女友又是普林斯頓的博士，兩人都有高學歷，可謂才子佳人。

不過照片中並沒有未來兒媳的身影，疑似就是負責掌鏡的攝影師，徐乃麟與老婆汪家璉在普林斯頓大學校園中拍下許多照片，夫妻倆都戴著墨鏡，汪家璉小鳥依人站在徐乃麟身邊，兩人都露出開心微笑。不少網友祝賀「好啊！乃哥好福氣！人善好福報！真棒的媳婦！」、「讚哦，乃哥家的DNA很棒喔」、「優秀優秀」、「聽說是位韓國美女學霸！」、「優秀的一家人！」、「學霸太厲害了」，藝人曾雅蘭也誇「怎麼連女朋友都這麼棒」。