前總統馬英九今（27）日率訪問團一行搭乘中國國際航空CA196航班，已於下午4點21分抵達上海浦東機場。大陸國台辦副主任陳元豐、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任李驍東皆在現場接機，而接下來12天的行程定調湖南祭祖和青年交流之旅。對此，前大使介文汲今日就表示，「馬英九這次訪陸有很大的責任跟使命，兩岸要找到合作的利基，要找到共同發展的願景」，引發討論。

介文汲27日在網路節目《雙英出訪新變局》中提到，「台灣過去民進黨執政的這段時間，對於思想的控制、資訊的流動，是嚴格管制，不要相信台灣有思想自由或是什麼資訊完全的流通，這種都是控制言論跟思想」，介文汲認為，馬英九這次訪陸有很大的責任跟使命，「兩岸不是只有永遠的對立，這是對我們台灣最不利的發展方向，兩岸要找到合作的利基，要找到共同發展的願景」。

介文汲更指出，民進黨當政黑金當道，他們培養的未來接班人搞一個12億的球場，最後幾百項不合格。介文汲更猛轟，「他們在吃乾喝盡台灣過去國民黨從兩蔣在台灣、從經濟起飛到社會進步，所留下來的紅利和豐厚的資產，他們在破壞台灣的未來」。

介文汲更表示，「現在的年輕人不曉得祖先從哪裡來，然後跟著美國人叫台灣人做美國的馬前卒」，最後介文汲也說，「台海會作戰是真的嗎？會作戰就是他們搞出來的，我們要的是和平，需要像馬英九這樣子的，有一個歷史高度，能夠為兩岸化解紛爭，為兩岸子孫開啟和平共榮的一條路」。