美國多位議員呼籲拜登內閣禁止短片應用程式TikTok，指稱該平台可能被用來蒐集數據、內容審查和危害兒童心理健康。

日本自民黨眾議院議員中山展宏（Norihiro Nakayama）受訪時指出，如經證實，某款應用程式被某個國家的特定政黨蓄意用在惡意的影響行動，應該考慮立即終止其服務。

自民黨一組團隊正在研議強化日本經濟安全的方法，中山展宏為該團隊的高階成員。他表示，提案不會針對特定平台。

另一方面，美國國內敦促拜登內閣對TikTok下達禁令的聲浪越來越高，美國議員持續推動禁用TikTok的爭議性法案。

美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）26日透過推特表示，「眾議院將繼續推動立法，保護美國民眾不受中國共產黨的科技控制。」

TikTok的母公司為大陸字節跳動，令外界對該平台產生國安疑慮。美國近期禁止公務機安裝TikTok。

大陸外交部27日對美國的TikTok法案表示，美國沒有提出任何證據證明TikTok威脅國家安全，便推斷TikTok有罪。發言人毛寧表示，「美國應該尊重公平競爭，停止打壓外國企業。」

近幾周多個西方政府和機構宣布禁用TikTok，包括英國國會、荷蘭與比利時內閣，以及紐西蘭國會等。日本禁止公務機安裝TikTok和其他社群網路服務。

數據顯示，TikTok在美國擁有1.5億名使用者，在日本有1,700萬名使用者。