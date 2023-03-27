劉亦菲擔任寶格麗品牌大使 與舒淇、LISA比美

寶格麗Serpenti系列藍寶石項鍊。(Bvlgari提供)

寶格麗(Bvlgari)宣布中國女星劉亦菲加入寶格麗家族，與舒淇和成BLACKPINK「人間芭比」LISA並列擔任全球品牌大使， 劉亦菲近日以古裝劇《夢華錄》、現代劇《去有風的地方》廣受好評，更以迪士尼動畫改編的真人版電影《花木蘭》的女主角成功進軍國際影壇，如今又榮任寶格麗代言人，事業更上一層樓。

劉亦菲演技備受矚目，以影《花木蘭》入圍了第一屆評論家選擇超級獎 (Critics' Choice Super Awards)最佳動作電影的最佳女主角獎。隔年，再獲得了第46屆美國電影土星獎 (Saturn Awards) 的最佳女主角提名。2022年，她以電視劇《夢華錄》一舉奪下第13屆澳門國際電視節最佳女主角獎，同時獲得第35屆華鼎獎：華語百強電視劇最佳女主角獎的提名，是位才華洋溢且極具鮮明個人風格的女演員。

今年寶格麗歡慶Serpenti 75周年，劉亦菲在形象照片中完美演繹了Serpenti系列藍寶石珠寶作品，展現古老靈蛇蜿蜒曼妙的魅力，項鍊中央鑲嵌一顆色澤濃郁且透明的藍寶石，象徵她蓬勃的力量和光明的未來。