烏克蘭總澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)於3月27日前往札波羅熱州(Zaporizhzhia )東南部前線陣地視察，同時也聽取核電廠的情況，目前札波羅熱核電廠仍被俄軍所佔領。

基輔獨立報(Kyiv Independent)報導，澤倫斯基視察期間，聽取了最新前線作戰情況，並為烏克蘭士兵授獎。他對軍人說：「我今天很榮幸來到這裡，感謝各位保護了我們的國家、我們所有人、我們的主權、我們的城市、我們的孩子。」

接著澤倫斯基會見了軍事指揮部、地方官員和地區執法者，討論軍事單位的準備情況、當地社會經濟形勢，以及無家可歸者的安置。

I met 🇺🇦@ZelenskyyUa today in Zaporizhzhya City & had a rich exchange on the protection of the #Zaporizhzhya NPP and its staff. I reiterated the full support of the @IAEAorg to #Ukraine’s nuclear facilities. pic.twitter.com/fSPIMnYfhL — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 27, 2023

澤倫斯基也與國際原子能機構(IAEA)總幹事格羅西(Rafael Grossi)見面，格羅斯說，他與烏克蘭總統討論俄佔區裡的札波羅熱核電廠的目前情況。

札波羅熱一直是雙方交戰的熱點，引發電廠安全性的擔憂。雙方的砲擊造成多次外接電力中斷，迫使工作人員緊急啟動備用柴油發電機，但是燃料也很難確保。

格羅西之前曾在俄軍的同意下視察過該電廠，他認為電廠確實不安全，呼籲周圍應該設立一塊非武裝區，以防止再出現電廠設備損壞。