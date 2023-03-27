台中一名人妻偶然間發現丈夫與李姓女子互傳曖昧簡訊，經質問丈夫後，2人才坦承平均每月發生1至2次性行為，不倫關係已持續5至6年，讓她飽受精神痛苦，故依法向李姓女子求償120萬元。台中地院審結，判李女應賠償35萬元。可上訴。

判決書指出，元配主張，與丈夫已結婚20餘年，婚後育有3名子女，家庭原本和諧美滿，但2022年6月間她意外發現丈夫與李姓女子以通訊軟體LINE互傳曖昧簡訊，還於汽車旅館發生性行為。

元配表示，同年月間，她致電質問丈夫，2人才終於坦承以每月1至2次或每2個月1次的頻率發生性行為，已維持5至6年之久，認為配偶權遭到侵害情節重大，讓她飽受精神折磨，故依法向李姓女子索賠120萬元。

對此，李女辯稱，2017年11月間透過朋友認識人夫，因工作輪班的關係，她少有時間與人夫見面或相約吃飯，頻率才會由一開始的1至2個月1次，變成2至3個月1次，交往期間發生的性行為次數僅4至6次，認為元配求償的撫慰金數字過高。

台中地院審理時，法官勘驗證據後，採信李女稱與人夫至少發生4至6次性行為，依社會一般通念來說，顯然已經逾越合宜的社交分際，足以破壞男方家庭幸福美滿，認為元配求償有理，酌情後判李女須賠償35萬元為適當。可上訴。