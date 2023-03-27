美國銀行包括矽谷銀行、標誌銀行相繼爆雷，引發市場恐慌。前立委郭正亮27日在《新聞大白話》節目強調，美國商業不動產目前30年期的平均利率已高到6.75％，如果是最近買進的是浮動匯率的話就中了。這波金融恐慌造成大量的資金往香港或新加坡移動，光是最近跑出來的錢就高達2400億美元，那現在不是變成社會主義打敗資本主義了嗎？這都要感謝美國德政，把人才趕回中國外，現在暴力升息，資金也被趕回香港。

郭正亮表示，他現在好像兩個就是卡住了，一個就是為了物價穩定要升息，打通膨，可是又怕升息之後，這些買了美債相關商品的這些，他後面撐得住嗎？因為後面會不會還有其他爆雷，沒有人知道。

郭正亮提到，而且也傳出來了，就是美國的商業不動產，目前30年期的平均利率已經高到6.75％，所以如果是最近買進的，是浮動匯率的話，你就中了！除非你是之前用固定利率的。而這些商用不動產的貸款，大多是在比較小的銀行，就是2500億以下的。

「這會不會有人出事？沒有人知道，坦白講我也不知道！」郭正亮指出，而且矽谷銀行跟第一共和銀行，聯準會講的說他存款沒問題，可是很多人就覺得說，怎麼別人提得到，我提不到？這裡面好像還是有差別對待！是不是美國公民或美國白人就優先提款？或者好萊塢大咖就優先提？或美國科技業重要的創投金主就可以先提？

「所以就造成了大量的資金，往香港或新加坡移動！」郭正亮強調，這不只是從歐洲的瑞信那邊跑出來，也從美國的銀行跑出來，光是最近跑出來的錢，就高達2400億美元！有的是跑到香港，有的是跑到新加坡。

郭正亮直言，可是這個就有點諷刺，像新加坡的星展銀行是有主權擔保，中國那四大銀行根本就是國有銀行，那現在不是變成社會主義打敗資本主義了嗎？就是你資本主義的金融體系現在出現這麼多不確定，美國去年暴力升息讓資金流向美國，現在開始大量回流，歐洲也不敢去，美國也不敢流，結果就跑到亞洲來。所以未來香港跟新加坡就有極大的金融空間可以玩，所以香港上禮拜就公佈了家族財務管理方案，因為發現很多人的錢都要回來了，這裡面主要還是針對大陸，大概有百分之七十都是大陸的，就是當初他們跑出去了，現在都跑回來了！

郭正亮說，這都要感謝美國的德政，把人才趕回中國，現在資金也被趕回到香港。