台北一名女網友「輔大陳若儀」日前在網路上鬧得沸沸揚揚，近日她和無緣小姑持續展開攻防戰，她公開小姑LINE大頭貼、名字後，也被小姑公開LINE大頭貼。不料輔大陳若儀今（27）日卻痛批小姑「洩露個資」，威脅小姑若不公開道歉，「我一定讓她去吃牢飯」。

輔大陳若儀在臉書社團「匿名公社」發文表示，自己之前對話都有幫小姑LINE大頭貼馬賽克，只是不小心沒碼乾淨，沒想到小姑公開時卻完全沒打碼，擺明就是故意要洩露個資，「是否有法界人士可以解答？我可以告她違反個資法或妨害秘密嗎？她若不公開跟我道歉我一定讓她去吃牢飯」；對話內容則可看到，輔大陳若儀在凌晨多次打電話，要求小姑3天內公開道歉，「否則我一定要妳付出代價」。

對此，許多網友紛紛回應，「妳公開人家照片妳也沒道歉啊，要道歉也應該是妳先道歉吧，做賊喊捉賊嗎？」、「真的病得不清」、「咦？下一集會不會又要徵召免費律師啊」、「妳哪位啊？妳沒有老公、更沒有小姑！妳什麼都沒有，妳只有公主病！」而針對許多人要她出面開記者會，輔大陳若儀強調，只要網友們搞定在文華東方酒店舉辦、有律師資格的民意代表陪同出席，她就會出來開記者會。

輔大陳若儀先前曾公開自己和無緣小姑的LINE對話，不過卻公開小姑戴著口罩的正面大頭貼，之後又加碼公開小姑的名字，小姑回擊時也因此公開她的LINE大頭貼。