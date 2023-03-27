非洲查德政府宣布將國際石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）在該國境內的所有資產國有化，包括其碳氫化合物加工業設施（包含煉油、天然氣及石化原料）和勘探許可證。政府的秘書長哈邁特（Haliki Choua Mahamat）表示，財政和預算部長必須確保該法令自發布之日儘快實施，專家認為這種充公行為可能會影響到西方投資人未來的意願。

綜合《美聯社》（AP）和《路透社》（Reuters）近日報導，將私人公司的國有化意味著所有資產都直接充公。能源專家表示，雖然這在1960年代和1970年代曾經發生過，但已經幾十年沒有發生過了，也不符合石化產業一般來說的法律框架。

查德自2003年開始生產石油，而埃克森美孚已經在查德經營了幾十年，該司一直在運營查德的多巴油田（Dobas) ，報導指出，查德政府的決定源自於與埃克森美孚之間的長期爭端，查德政府去年底拒絕了該司出售其相關業務給英國上市能源公司，稱這筆交易與埃克森美孚先前和查德政府所談的不一樣，現在查德政府更是直接把對方給國有化了，想必也不再會有爭端了。

這一次直接國有化行為，可能會在全球能源需求高漲，和該地區外國投資下降之際，嚇跑對於西非的投資者，鄰國奈及利亞梅加索斯（Megathos）律師事務所石化專員烏蘇（Olufola Wusu）表示：「沒有任何補償的徵用不是正確的方向，因為這將會影響到投資者對該國的信心，一旦投資者不安，他們就會撤回投資，所以非洲的監管機構和領導人需要遵守規則。」