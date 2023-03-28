台灣手機市場持續低迷，根據通路調查機構初步資料顯示，第一季台灣手機市場出貨量恐怕還是可能會比去年同期下滑3～5％，第二季才有機會因為主要品牌紛紛上市新機與母親節促銷檔期而比第一季成長，然而比起去年同期也只能維持持平。

vivo台灣總經理陳娟表示，經濟大環境不好、市場壓力大，預期今年還是會很辛苦，但vivo維持對台灣手機市場審慎不失樂觀，以1月初vivo在台上市的高階產品X90系列為例，這是vivo登台以來，首度在台開賣定價在3萬元以上的手機，沒想到賣到缺貨。

而在這個狀態下，即將到來的普發現金6,000元，成為刺激市場銷量的一股活水，對此陳娟表示，香港過去兩年發過兩次電子消費券，經驗顯示，發放消費券的當月銷量的確暴衝，銷售量會比平常多出1.5倍，可是發券的前一個月買氣卻是爆冷，把時間拉長來看的話，有沒有發券都一樣。

而vivo今年在台灣市場也有些策略轉變，衝量的主力機種將由以往的高階X系列、轉為主打中價位的V系列，V系列全通路覆蓋，X系列將改以經營經銷商為主，vivo台灣副總經理陳怡婷表示，X系列搭配電信業者的資費後，售價還會超過萬元，這是蘋果與三星的主戰場，反觀V系列價位帶很合適與電信業者以綁約36個月、月繳1,399元的方式銷售，消費者接受度也高，希望今年就能將V系列占比拉高至3成以上，而新的策略操作如果成功，與同為中國品牌的競品之間的市占率差距也可望明顯縮小。

vivo宣布在台上市V27，是全球首款搭載聯發科中階處理器天璣7200的手機，主打人像拍照，後置主相機為三鏡頭組合，主相機為感光面積提升59％、vivo向索尼訂製的感光元件IMX766V，並搭配光學與電子雙重防手震，前置鏡頭則為5000萬畫素並支援自動對焦，4600毫安培電池與66瓦快充，充電19分鐘可以充到半滿，建議售價為16,990元起。