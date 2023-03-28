宏達電表示，常設展預計展期自2023年至2026年、長達三年，不但免費入場，還為6至12歲孩童設計合適的十大內容，而除了實體展覽外，學童在家也可透過電腦、手機、平板等設備進入《數位雙生科普實驗室》元宇宙平台，免註冊即可以訪客身分上線體驗，若加入會員註冊登入，則能創建專屬自己的數位虛擬分身，《數位雙生科普實驗室》元宇宙平台首先進入「共創大廳」，學童可以在共創大廳迷宮內學習「認識矽」、「了解矽於工業上的運用」等相關知識，元宇宙平台亦建置互動、聊天及拍照功能，再依個人興趣進入文化、科技、永續三大主題實驗室，「文化實驗室」以新竹在地玻璃工藝為主題，共有鑄造、有色玻璃及創意鑲嵌三個內榮，「科技實驗室」以科學園區半導體為主題，內容包含「無所不在的半導體」、「半導體晶片從哪來」，以及「什麼是半導體」，「永續實驗室」以「氣候變遷」、「節能減碳愛地球」及「環境永續與再生能源」貫穿再生能源的主題。
宏達電、竹市府 推元宇宙常設展《數位雙生科普實驗室》
宏達電與新竹市政府共同宣布，在新竹市推出元宇宙探索樂園常設展《數位雙生科普實驗室》，並推出「科技、文化、永續」三大主題虛擬實驗室，向民眾展示元宇宙學習探索歷程。
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