由職籃T1新北中信特攻控衛林韋翰領軍，搭配「四朝元老」劉昱辰、林志祥及一票職籃、SBL好手的台北市隊，27日在112全國原住民族運動會男籃冠軍戰以71比62力克屏東縣，在原民運籃球賽公開男子組完成4連霸，屏東縣則連兩屆以銀牌作收。

原民運籃球公開男子組金牌戰，林韋翰投進11分，也屢屢助攻隊友得分，加上兩名106年起就披北市原民運戰袍、參與團隊4連霸的「全勤獎」劉昱辰、林志祥各拿6分，台北市一路小幅領先，上半場打完42比34；第3節屏東縣追回2分，一度只落後3分，但北市多點開花穩住領先保險，最終以9分之差勝出封王，延續霸業。

賽後林韋翰低調看待原民運籃球公開男子組連霸，也參與了團隊4連霸的台北市原民運男籃代表隊的教練蘇進福則說：「在締造原民運4連霸之前，台北市也曾在100年原民運拿到第1冠，這幾年雖幾經戰力換血，但仍維持競爭實力。

公開女子組冠軍賽，衛冕軍桃園市首節20比7猛攻、半場打完36比15早早鎖定勝局，最終76比37輕取花蓮縣同樣寫下4連霸，也是總教練錢薇娟的個人連6屆帶走女籃項目金牌，因為106年原民運她率領桃園奪金前，也執掌過台北市兵符，督軍在102、104年兩屆原民運連奪2金。

台北市林韋翰（右）在112原民運籃球公開男子組冠軍戰中運球尋找機會。（112原民運籌備會提供）

桃園市女籃隊在原民運籃球公開女子組完成4連霸。（112原民運籌備會提供）