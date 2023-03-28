受到這項消息激勵，第一公民銀行一開盤股價狂飆約45％，歐洲金融股也彈升，泛歐Stoxx銀行股指數走高2.3％。

截至3月10日，矽谷銀行總資產約為1,670億美元，銀行存款總額則為1,190億美元。根據協議內容，第一公民銀行將以165億美元折扣價買下SVB的存款和貸款，其資產規模為720億美元。至於該銀行900億美元的證券和其他資產仍繼續處於FDIC托管狀態。

在兩周前緊急出手接管SVB的FDIC也發布聲明表示，透過該交易它可取得第一公民銀行股票增值權，潛在價值約為5億美元。

總部位於北卡羅來納的第一公民銀行具有125年歷史，資產規模約為1,090億美元，是目前排名前20的美國金融機構。它在收購破產銀行方面經驗豐富，自2009年該銀行已收購了20多家破產銀行。

第一公民銀行在聲明中指稱，透過與SVB整合，未來將以多元化貸款組合與存款基礎而讓新銀行變得更加強韌。它還強調將會持續採用謹慎的風險管理方式，以在日後所有經濟週期與市場條件情況下，能繼續保護原有客戶與股東。

此外第一公民銀行還將獲得FDIC提供的信用額度，做為緊急流動性目的之用，它並與主管機關簽訂協議，分擔商業貸款的部分損失，對潛在的信貸損失給予進一步保護。

分析師認為這項交易雖然有助金融穩定與創投產業，但僅限某種程度。Saxo Markets大中國市場策略師Redmond Wong聲稱，第一公民銀行收購SVB貸款與存款對於美國銀行系統面臨的問題幫助不大。他指出目前存款仍持續從小型銀行流到大型銀行或貨幣市場基金。