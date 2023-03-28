根據最新的聯邦基金期貨顯示，交易員目前押注Fed在5月利率決策將按兵不動的機率達88％、押注6月降息的機率更超過90％。

美國銀行在報告中表示，過去四周預估有3千多億美元流入貨幣市場基金，這也令該類型基金規模達到逾5.1兆美元的紀錄新高。貨幣市場基金之所以再度獲得投資人青睞，主要是因為近期銀行業動盪不安，促使投資人相繼將資金轉向該基金進行避險。不過美國銀行也警告貨幣市場基金若持續成為搶手標的，恐將引發新的泡沫形成。

然而小型銀行的資金除了湧入貨幣市場基金，大型金融機構也是另一個熱門去處。Fed在上周發布的最新統計表示，截至3月15日為止當週，也是矽谷銀行與標誌銀行接連倒閉後的一周，全美銀行存戶合計共提領了近千億美元，銀行存款減少主要發生在小型銀行，在該周失血近1,200億美元。

同時間大型銀行的存款則是增加了670億美元，其中多數是小型銀行存戶將存款轉至摩根大通、富國銀行等大型金融機構。不過根據CNBC引述消息人士的話指出，最近幾天存款流向大型銀行的速度已開始放緩，顯示金融市場動盪已有趨緩跡象。然而這些人士也補充，如果又有新的銀行危機爆出，該情況很快又會出現改變。

凱投宏觀經濟學家認為，過去一年美國銀行業的存款總額累計減少了6,630億美元，不過這多歸因於客戶為了尋求更高收益率而將資金提出。該集團指稱，除非銀行提高存款利率以遏止資金逃離，否則它們最終將被迫減少貸款組合的規模，影響所及將導致美國經濟活動陷入緊縮，這也意味經濟衰退很快就會到來。