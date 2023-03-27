路透社報導，德國消息人士表示，德國捐助的首批18輛豹2坦克(Leopard 2 MBT)已經運抵烏克蘭，該人士說，葡萄牙捐助的3輛豹2也已送達，因此烏克蘭現在已有21輛豹2主戰坦克。這消息證實了《明鏡周刊》雜誌先前的報導，也預示了烏克蘭春季反攻已接近準備就緒。

從戰爭爆發以來，烏克蘭就持續向北約要求豹2坦克，它是公認的西方最先進坦克之一，使用國眾多，取得也相對容易。直到今年1月，在英國率先提供14輛挑戰者2式坦克的示範下，德國也克服了對派遣重型武器的疑慮，同意提供豹2坦克給基輔，也推動其他的豹2使用國，包括波蘭、挪威、西班牙、葡萄牙、加拿大等國也踴躍捐贈。

消息人士稱，除18輛主戰坦克外，40輛德國黃鼠狼步兵戰車(Marder IFV)和兩輛BPz裝甲救援車也已抵達烏克蘭。

這也顯示操作豹2的烏克蘭坦克兵已經完成訓練。在過去一段時間，烏克蘭坦克兵在明斯特(Muenster )和挪威的卑爾根(Bergen i)訓練場進行培訓。

消息人士還說到，除德國的豹2以外，葡萄牙捐贈的3輛豹2坦克也抵達了烏克蘭。

稍早的報導提到，烏克蘭坦克兵已在英國完成了挑戰者2式坦克的培訓，並且將配備貧鈾彈，不久也會與坦克一起返回烏克蘭。