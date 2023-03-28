最新強檔ETF「復華美國標普500成長ETF基金」(證券代號：00924)於2023年3月27日首次公開發行(IPO)，它主要投資超過200檔的美國大型成長股，層層篩選出強大的世界級股票，根據統計該指數長期績效表現優於美國指標指數，且申購方式簡單又快速，吸引投資人關注。

資料來源：Bloomberg，各國主要代表指數統計區間2012/12/31~2022/12/30，美元計價。以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。(示意圖/復華投信官網)

【00924擁3特點讓投資更輕鬆】

一般來說，投資美股因時差問題及標的眾多，投資人需熬夜看盤及選股，令一些人敬而遠之。難道沒有更便捷的投資方式嗎？以00924為例，其具備3特點：不再熬夜看盤、無須額外開設外幣帳戶、不須承擔過多交易成本(複委託手續費)，成為國人投資美股市場的新選擇。

「標普500指數」被認為是美國股市的標竿，選擇升級版的00924標普500成長指數ETF，更可以直接投資精挑細選出來的世界級公司，以及營收獲利高人一等的美國頂尖企業。

【復華投信客戶、非客戶 該如何申購00924？】

申購00924對象有分為非復華投信客戶及復華投信客戶，方式也不盡相同。

非復華投信客戶：可透過券商進行申購，包含：富邦證券、日盛證券、永豐金證券、華南永昌證券、凱基證券、兆豐證券、元富證券、國票證券、玉山證券、合庫證券、第一金證券、群益金鼎證券、元大證券。

復華投信客戶：需必備復華投信網路交易帳號及密碼、集保帳號(證券戶)；募集期間透過復華投信交易網站iTrade，可享限時0%手續費優惠。配合本次ETF募集，提供開戶優惠活動，完成開戶即可獲得網路紅利1,200點，點數可折抵網路單筆申購復華基金的1,200元的手續費。

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【這檔ETF賺錢要扣稅嗎？】

00924沒有配息，沒有涉及最低稅負制中的海外所得。投資人因交易ETF 產生的資本利得亦免稅。

【00924與國內掛牌的其他美股ETF有何差異？】

美股四大指數包含S&P500、NASDAQ、費城半導體、道瓊工業指數，目前在國內都有相對應的ETF發行，00924是從代表美國大型股的S&P500指數中，篩選出營收獲利與股價成長性較高的股票，且投資的類股並不侷限在資訊科技股，可顧及到多元的趨勢成長主題與風險分散性。

S&P500成長指數本益比來到五年低位，已低於平均值1倍標準差，浮現投資價值。並且統計過去15年S&P500成長指數從未連兩年負報酬，在好公司落難時逢低買進，入手的價格低，更容易抱得住，且未來向上空間也大。投資人可於3/27~3/31的募集期間掌握好時點進場申購，將網羅全美各大成長趨勢而來極致之選的00924納入長期的投資組合。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。