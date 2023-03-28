美國職棒(MLB)新球季即將於台灣時間3/31(五)正式開打，今年MLB啟用了一些新規則，這對運彩投注可能產生什麼影響，今天利用這個機會來跟大家談一談。

從2023 MLB新規則看運彩投注眉角

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

2023-MLB新規則

首先是「限制投球時間」，投手在壘上無人時須於15秒內將球投出，如果壘上有人時則須於20秒內投出，否則計壞球一顆。打者在倒數8秒前須進到打擊區，否則計好球一顆。以2022年MLB勝投排名前15的投手來看，絕大多數的投手無論在壘上無人或壘上有人時平均出手的秒數都高出新規定的15秒及20秒，今年對於投球節奏相對較慢的投手是一大挑戰。

「限制投球時間」

投手平均投球時間大多高於新規則

其次是「限制牽制次數」，投手就每個打席只能牽制壘上跑者2次，如果牽制第3次其判罰將視結果而定：1. 如果跑者安全回壘，判投手牽制犯規，跑者可推進一個壘包；2.如果跑者出局，則不算投手犯規；3.如果跑者已推進上壘，亦不算投手犯規；另外，如果壘上跑者成功推進，該打席的牽制次數則重新計算。這對壘上有人時投手可透過牽制來緩和情緒的情形，已不像以往可以無限制地進行，當然這對善於盜壘的跑者，在投手已進行2次牽制的情形下，也有助於增加盜壘成功或因投手犯規推進壘包的機會。

「限制牽制次數」

接著是「限制內野布陣守備」，防守方在一壘、二壘、三壘和游擊區都必須站人，二壘兩邊都必須各有2位球員，如果防守方違反規定，進攻方可以選擇接受該次投手投出後當下對進攻方有利的結果(如安打、失誤、保送、觸身球、高飛犧牲打、犧牲觸擊等)，亦可不接受當下結果而選擇判罰防守方1顆壞球。這對於習慣強力拉打至左半邊或右半邊的打者是個好消息，以往常常可能因為內野布陣守備而出局，今年球季有望可以增加安打上壘或得分的機會。

「限制內野布陣守備」

最後是「加大壘包的尺寸」，從原本邊長15吋（約38.1公分）擴增至18吋（約45.7公分），這可以讓善於盜壘的跑者增加一些優勢，也可以降低激烈攻防造成球員受傷的風險，萬一判決被提出挑戰，裁判檢視重播也比較清楚。

「加大壘包的尺寸」

綜合以上規則的改變，可以說是有利於進攻方得分機會的增加，因此大家在買運彩前可以好好觀察1.投手如果適應不良，進攻方得分的機會增加。2.投手牽制犯規的風險提高，跑者盜壘成功及進攻方得分的機會增加。3.善於強力拉打的打者安打上壘及進攻方得分的機會增加。4.盜壘成功及進攻方得分的機會增加。提供給大家參考。