罹患阿茲海默症的初期跡象可從視網膜看出來

眼睛不只是靈魂之窗，也反映出人的認知健康狀況。

據CNN新聞網報導，美國佛羅里達州神經退化性疾病研究院（Institute for Neurodegenerative Diseases）醫學教育主任格莉爾（Christine Greer）說，眼睛是大腦之窗。這位眼科專家指出，你能透過視神經和視網膜，直接從眼底看到神經系統。

研究一直在探究，為何在症狀開始出現前，眼睛就可能有助於診斷阿茲海默症。其實在記憶和行為受到影響時，阿茲海默症已經很嚴重了。

同樣任職於佛州神經退化性疾病研究院的預防阿茲海默症神經病學家艾塞克森（Richard Isaacson）說，早在記憶喪失的第一個症狀顯現前幾十年，它就開始在腦內出現了。他指出，要是醫生能儘早發現阿茲海默症，大家就能選擇健康的生活方式，並控制如高血壓、高膽固醇和糖尿病等可改變的危險因子。

The eyes are more than a window to the soul — they’re also a reflection of a person’s cognitive health. https://t.co/OMsyt4ISX3 — CNN International (@cnni) March 24, 2023

但究竟多少能看出認知衰退的跡象呢？最近的研究檢視了14年間，由86名心智衰退程度不等者所提供的視網膜和大腦組織樣本，洛杉磯西達斯西奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）神經外科和生物醫學科學教授科羅妮奧-哈姆維（Maya Koronyo-Hamaoui）說，他們研究了人類視網膜和腦部及認知功能變化間的關聯。

2月發表於《神經病理學通訊》（Acta Neuropathologica）的研究說，研究人員將認知功能正常者的樣本和有輕度認知障礙，以及阿茲海默症較晚期患者的樣本相比，結果發現，無論是阿茲海默症患者，或是認知能力剛出現衰退者，他們視網膜中身為阿茲海默症關鍵指標的β澱粉樣蛋白都顯著增加。