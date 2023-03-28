大陸挖角台灣半導體人才早已不是新鮮事，甚至有些廠商因為太過高調引起台灣當局注意，過去幾年則因疫情關係轉趨低調，但隨著大陸逐漸解封，傳出陸企再次將手伸進台灣人才庫。話題引起網友們熱烈討論，但許多人不看好大陸晶片業能因此突破美國制裁，缺少關鍵設備與原料也是巧婦難為無米之炊，更有人狠虧挖角待遇沒有以前高，沒錢了。

經濟日報報導，不具名的竹科工程師透露，隨著疫情好轉、大陸解封，加上大陸官方擴大衝刺自主半導體，近期又掀起新一波來台搶人的風潮，薪資方面則喊出比台灣高三倍，雖然沒有過去動輒四、五倍驚人，但依然頗具吸引力。

話題引起PTT網友熱烈討論，不少人以過去不好的經驗為例，擔心又是一個空，還有人認為陸企困境難解，員工也不一定好過，「以前不好的例子很多，當然也有好的例子，就看選擇與造化了」、「重點是人過去了，要機器沒機器，要原料沒原料，之後要人另闢一條路出來？這麼累才三倍？」、「沒機器，挖人過去手刻嗎」、「買不到機器挖了人才有啥用。」

此外，挖角薪資沒有過去的高確實是事實，「以前是台幣換人民幣現在剩最高三倍啊」、「以前四到五倍，現在只有三倍。大陸沒錢了」、「以前五倍欸，縮水真多」、「3倍就想招人？以前直接幣別換成人民幣都差不多要5倍。」