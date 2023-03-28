隨著2024總統大選越來越近，目前民進黨主席賴清德在南投立委補選過後，儼然已在黨內定於一尊；另國民黨主席朱立倫也表示，將以「徵召」的方式決定候選人。至於2024誰的勝選機率大，前立委沈富雄27日就表示，「國民黨的候選人以後要有『三坦』，如果侯友宜這樣做到底，民調下次就超過40％了」，引發討論

沈富雄27日在廣播節目《POP大國民》中表示「台灣人民經過多年來的折磨，已經很現實了」，沈富雄建議，「國民黨的候選人以後要有『三坦』，就是坦白、坦承、坦率」，沈富雄更接著說，首先是「坦白」，要說老實話，不能委婉曲折去講有的沒的；再來是「坦承」，講話的口氣要坦承，每件事都好好講的讓大家聽得懂；最後是「坦率」，講話擲地有聲叫做坦率」。

沈富雄斷言，「如果侯友宜這樣做到底，民調下次就超過40％了」，而對於侯友宜的國際觀和兩岸論述，沈富雄日前也認為，兩岸論述就是用「用智慧去論述，以民意為歸」，用「民意為歸」是一條必經之路，而且這條路是康莊大道，是非常有力量的，「國民黨講論述的時候一定要簡單，讓人民聽得懂，那侯友宜勢必能夠在2024年登上大位」。