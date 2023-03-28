隨著2024總統大選越來越近，目前民進黨主席賴清德在南投立委補選過後，儼然已在黨內定於一尊；另國民黨主席朱立倫也表示，將以「徵召」的方式決定候選人。至於2024誰的勝選機率大，有媒體人認為是賴清德，但前立委郭正亮則認為「不一定」，而近日就有一份民調指出，有80％的民眾認為「郭正亮判斷比較正確」，僅有15％的民眾認為「該位媒體人判斷比較正確」。

根據YouTube頻道《桃園孫先生》27日起，對於「有媒體人預言賴清德會贏明年總統大選，但郭正亮認為不一定」進行了網路民調，截至27日晚間23時，已有1萬人參與投票，有80％的民眾認為「郭正亮的判斷比較正確」、僅有15％的民眾認為「該位媒體人的判斷比較正確」、有2％的網友則是有「其他意見」，另有4％的網友「沒意見」。

許多網友紛紛留言曝光了真實心聲表示「通膨太嚴重，百姓生活太苦了，下架民進黨已是全民共識」、「侯的機率大一點」、「鹿死誰手還不知道」、「藍的支持者，最終體認，要和平要過較好的生活，而歸隊的話，藍㑹嬴」、「那要看藍營派誰，最好是侯友宜」。