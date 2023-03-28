美國商務部工業與安全局（BIS）美東時間23日，將14家中國企業列入一份紅旗名單，意味著美國出口商在向這些公司發貨之前需要進行更多的盡職調查。前立委郭正亮27日在《亮點交鋒》節目指出，未來非美元支付、沒有用SWIFT（全球銀行金融電信協會）的中國企業會愈來愈多，美國怕掌握不到對中國大陸出口的最終用戶、用途名單，直批美國未來乾脆把中國所有高科技企業全部納入紅旗名單算了，這種做法真是見鬼了。

郭正亮指出，美國繼續列14家大陸企業列為紅旗名單，這紅旗名單是什麼意思呢？就是我不瞭解你的最終用途，我不知道你賣給誰，請你來跟我報告，要核實他出口產品的最終用戶和最終用途的合法性跟可靠性，60天內你要來跟我報告。

「我跟各位講，美國未來這種案例會愈來愈多！」郭正亮提到，因為未來非美元支付、沒有用SWIFT（全球銀行金融電信協會）的中國企業會愈來愈多，美國根本不知道中國企業在跟誰交易，因為他們不用SWIFT，他們可能用人民幣、數位人民幣，都有可能。

郭正亮強調，所以美國對中國大陸出口的最終用戶、用途名單，他會掌握不到，那美國未來乾脆把中國所有高科技企業全部納入紅旗名單算了！有這種國家嗎？我賣給誰還要跟你報告？60天不能說明最終用途，我就把你列入抵制名單，他邏輯就是這樣。

郭正亮直言：「這種做法真是見鬼了！全世界以你為中心啊？」