桃園脫逃18天的東非狒狒27日遭圍捕，被林姓獵人一槍擊中左胸，隨後桃園市農業局人員進入民宅捕獲狒狒，但是人員並未發現狒狒傷勢，先進行「拍照存證」動作，不料最後狒狒傷重死亡。當下捕獲影片曝光後，一名專委脫口而出「幫我拍一張我要給我女兒」，遭網友批評冷血官員。

臉書粉專「我是中壢人」分享圍捕狒狒的影片，其中農業局一名專委從民宅帶出被麻醉的狒狒後，就將狒狒放置在地上，接著直呼「幫我拍一張我要給我女兒」，要求旁人協助拍照，接著再啟動後續處理程序。

影片曝光引起眾怒，不少人砲轟「是不是要先醫治」、「私心獵狒，見死不救」、「如果我是你女兒，我會覺得丟臉至極⋯」、「可憐的狒狒還不如不要被抓到」、「聽到影片的對話，真的會讓人生氣」、「做秀比一個應即時搶救的生命重要」、「台灣根本就不重視動物的生命，在他們眼裡，動物就是一件物品」。

對於狒狒中槍身亡，桃園市農業局27日晚間也發聲明指出，由於事發地點光線昏暗，本局人員接近狒狒時並未發現槍傷，將狒狒移到載送車當下才察覺有血跡，因此立即急救並就近轉送六福村動物園救治，後發現是槍擊擊中左胸。