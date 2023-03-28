桃園脫逃18天的東非狒狒27日遭圍捕，被林姓獵人一槍擊中左胸，隨後桃園市農業局人員進入民宅捕獲狒狒，但是人員並未發現狒狒傷勢，先進行「拍照存證」動作，不料最後狒狒傷重死亡。當下捕獲影片曝光後，一名專委脫口而出「幫我拍一張我要給我女兒」，遭網友批評冷血官員。
臉書粉專「我是中壢人」分享圍捕狒狒的影片，其中農業局一名專委從民宅帶出被麻醉的狒狒後，就將狒狒放置在地上，接著直呼「幫我拍一張我要給我女兒」，要求旁人協助拍照，接著再啟動後續處理程序。
影片曝光引起眾怒，不少人砲轟「是不是要先醫治」、「私心獵狒，見死不救」、「如果我是你女兒，我會覺得丟臉至極⋯」、「可憐的狒狒還不如不要被抓到」、「聽到影片的對話，真的會讓人生氣」、「做秀比一個應即時搶救的生命重要」、「台灣根本就不重視動物的生命，在他們眼裡，動物就是一件物品」。
對於狒狒中槍身亡，桃園市農業局27日晚間也發聲明指出，由於事發地點光線昏暗，本局人員接近狒狒時並未發現槍傷，將狒狒移到載送車當下才察覺有血跡，因此立即急救並就近轉送六福村動物園救治，後發現是槍擊擊中左胸。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。