外交部26日宣布與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，我國友邦只剩下13國。前立委郭正亮27日在《新聞大白話》節目直批，民進黨政府斷交就把對方說成渣男，把中國大陸說成暴發戶亂撒錢，美國跟台灣斷交是1978年12月，日本更早在1972年就斷交。宏都拉斯還比美國多堅持了44年！美國豈不是比宏都拉斯更渣男？如果要用這種自由民主價值判斷，那美國、日本為什麼不跟我們復交？美國為什麼不跟中國大陸、俄羅斯斷交？

郭正亮表示，斷交之後就把對方說成渣男，把中國說成暴發戶亂撒錢，這就是沒有面對自己的困境。美國跟台灣斷交是1978年12月，人家宏都拉斯比你多堅持了44年！所以宏都拉斯是有情有義，你美國豈不是更渣男？你那麼早就跟台灣斷交了不是嗎？日本更早，1972年斷交。

「英國？英國1949年就想跟中國建交了，第一個！」郭正亮提到，所以如果要用這種價值判斷、道德判斷來說，那請你告訴我：美國是不是更渣？美國既然那麼愛我，我們台灣是自由民主的燈塔、亞洲的希望，那美國為什麼不跟我們復交？日本為什麼不來擁抱我們？為什麼嘴巴講講？

郭正亮質疑，現在跟中國建交的是182國，我們是13國，那182都是渣男是不是？吳釗燮是這個意思嗎？講價值好了，美國現在最對抗的國家就是俄羅斯跟中國，兩個國家美國都說是獨裁國家，那美國為什麼不跟這兩個國家斷交？如果我們台灣始終都是用這種價值判斷、情緒來掩飾自己對外交認知的不足，或者外交政策的錯誤，那情況可能就會每下愈況，可能會更糟糕。