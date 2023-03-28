藝人翁馨儀20歲時嫁給張菲次子張少懷，婚後育有一女「櫻桃」和一子「栗子」，一家四口幸福和樂。昨(27)日翁馨儀在IG憶起童年時期在老家被一名自稱神經病的男子尾隨，甚至狂追的可怕經歷，讓她至今內心仍有陰影。

翁馨儀在IG表示跟10歲女兒一樣大時，獨自從老家下樓買最愛的臭豆腐，未料買完上樓，走到樓梯視線死角的轉角處，突然聽到腳步聲跟著自己，驚見一名帽子壓得很低的男子，當下她提高警覺並質問對方：「你是誰」，想不到男子竟回說：「我是神經病」，接著突然快步走近她，讓翁馨儀頓時嚇瘋，立刻用跑的衝上樓。

翁馨儀表示好險那時邊跑邊求救，家人很快就幫她開門，對此她直呼：「那大概是我這輩子爬最快的一次」，不過當家人想弄清對方的身分時，卻已經不見人影，直到升上國中後，才發現可疑男子就是樓下鄰居，不過她對老家樓梯的陰影卻至今未消失。

翁馨儀認為比上不足比下有餘，不如在能力範圍過得開心就好。(圖/翁馨儀 IG)

翁馨儀2013年嫁給張少懷後，生下一子一女，曾有粉絲向她傾訴，自己跟老公月入20萬粉絲卻買不起來，因此很羨慕她的生活隨心所欲，對此，翁馨儀表示看到別人住豪宅、買包包等等，自己也會羨慕，但她強調：「人比人只會氣死人，比上不足比下有餘，其實我覺得月收入可以有20萬已經是很厲害的一件事了呢，就用自己的能力範圍，讓自己過得開心。」，價值觀相當積極、正面。