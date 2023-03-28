外交部26日宣布與中美洲國家宏都拉斯斷交，我國友邦只剩下13國。前立委郭正亮27日在《新聞大白話》節目直批，馬英九任內只失去1個邦交國甘比亞，綠委一面倒叫時任外交部長林永樂下台。現任外交部長吳釗燮已經斷交7個邦交國，竟然說「如果我有責任的話」，真是丟臉丟到家。

郭正亮指出，宏都拉斯在中美洲並不是重要的國家，最重要的國家巴拿馬、多明尼加跟台灣斷交的時候，你那時候就應該拉警報了。看到吳釗燮這番表現，在任內就斷了7個國家，還說：如果我有責任的話..。

「真驚人吶，真是驚人吶！」郭正亮質疑，那太魯閣號發生車禍，為什麼林佳龍有責任？林佳龍有直接什麼責任？沒有，他是概括的，就是交通部如果有做不好的事情，像太魯閣號是重大事件，概括承受一切的政治責任，林佳龍是下台，才1次，你吳釗燮已經7次了！

「你還在問說：如果我有責任的話？你的厚臉皮程度超過陳吉仲啊！真是驚人吶！」郭正亮強調，人家問陳吉仲說有沒有蛋，他還說可以考慮補助其他國家的雞幫我們生蛋，他連這種方案都想出來了，真是天才！有這樣的內閣妳怎麼辦呢？

郭正亮直言，吳釗燮還問說，如果我有責任的話，真是丟臉丟到家！不要忘記馬英九任內，只失去1個邦交國叫甘比亞，而且他沒有馬上跑去跟中國建交，是三年後因為蔡英文當選才建交。那時候民進黨是怎麼質詢的？那時候外交部長叫林永樂，民進黨立委一面倒叫林永樂下台！吳釗燮已經第7個了，還說如果我有責任的話？丟臉吶！