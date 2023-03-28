2023 WBC世界棒球經典賽雖然已經落幕，中華隊奮戰4場後無緣晉級，但許多球迷仍對全場觀眾熱情幫中華隊加油、血脈賁張的激戰無法忘懷，並十分肯定球員們的表現。中華職棒球員工會賽後在拍賣網站推出一系列中華隊球星親簽紀念品，27日起開始陸續結標，讓球迷珍藏經典和支持棒球發展一次滿足，結果第一天結標的這項商品就創下天價。

球員工會推出的競標商品包括「國防部長」張育成的簽名球、簽名帽，及總教練林岳平、教練王建民、恰恰彭政閔等人，與所有球員的簽名球、應援毛巾等。

昨日結標的商品中，張育成的簽名球帽以8400元標出，但最受矚目、也是最搶手的非中華隊全隊簽名的大球莫屬，這顆有全隊教練、球員簽名的大球，從1500元起標，每次增額1000元，原定晚間11點結標，因球迷不斷加價而自動延長到11點55分才競標結束，競標次數82次，結標價格高達25萬6000元。

這顆紀念球標出國內運動商品極少見的高價，讓許多球迷驚呼連連，表示想要收藏口袋還要夠深，自己標到金額超過5萬元後就只能「望球興嘆」了。不過，也有球迷表示，上面有全隊的簽名實在是很難得，且就只有一顆，所以相信還是有收藏的價值。後續還有其他商品將陸續結標，想收藏的球迷們不要錯過。