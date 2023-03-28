台灣好手張育成雖因簽證延遲赴美，直到今天才迎來今年大聯盟春訓熱身賽首秀，但靠經典賽的好成績加持，稍早已被美媒披露躋身紅襪的開季26人名單。張育成也沒辜負教練團肯定，在打線被勇士投手壓制5.2局沒有安打的情況下，以二壘打敲出紅襪這場熱身賽的首支安打。

今天是張育成自本月12日經典賽對古巴之戰後首次出賽，擔任紅襪先發9棒二壘手，於3局上2出局後首度踏入打擊區。張育成逮住勇士右投麥克修（Collin McHugh）的第1球就出棒，打成中外野深遠飛球出局。

紅襪此役前3局就丟掉6分，打線也靜悄悄，直到6局上2出局張育成再度上場，逮中勇士右投席曼奈茲（Joe Jiménez）膝蓋上方的四縫線速球，扎實擊出左外野二壘打，才突破團隊的安打荒。

從張育成的俐落揮棒來看，雖已兩周沒有出賽，這位經典賽A組MVP的打擊手感仍然不錯。8局上面對左投戴阿維拉（Luis De Avila），張育成再擊出三壘滾地球造成勇士守備失誤，上壘後由代跑入替，以3支1結束他今年的首場春訓熱身賽。

美媒此前分析張育成將與達爾貝（Bobby Dalbec）爭取內野最後一席的開季名額，不過在台灣時間27日深夜，《MassLive》記者柯提歐（Chris Cotillo）就在個人推特上爆料，張育成與康納王（Connor Wong）成功擠進紅襪開季名單，達爾貝與捕手阿法洛（Jorge Alfaro）被下放小聯盟。

相較於達爾貝仍有下放小聯盟的選擇權，紅襪若不將張育成放入開季名單，就得將他指定讓渡（DFA）。一般認為，以張育成在經典賽打出的好口碑，遭DFA後肯定會有其他球隊搶人，這應是紅襪讓張育成直達開季名單的考量。