進入紅襪隊開季名單的台灣旅美棒球好手張育成，在台北時間28日凌晨1點05分開打的紅襪、勇士一戰擔任先發第9棒、守二壘，第2個打席敲出全隊本戰首安，還是二壘安打長打，可惜紅襪隊此役打擊火力不太給力，勇士則是2、3兩個半局攻勢串聯各攻下3分，最終紅襪1比6吞敗。

台北時間27日深夜，紅襪隊隨隊記者柯提歐（Chris Cotillo）發文表示，張育成與有華人血統的混血球員康納王（Connor Wong）擠進紅襪隊2023賽季開季名單當中，球隊則把達爾貝（Bobby Dalbec）與捕手阿法洛（Jorge Alfaro）下放到小聯盟。

張育成與這個月在世界棒球經典賽也有出色表現的日本好手吉田正尚，在與勇士隊這場比賽都獲得先發機會，6局上張育成第2次上場打擊，敲出左外野牆邊深遠二壘安打，是紅襪隊本場第1支安打，可惜後續隊友未提供火力護航，紅襪隊沒能得分，7局上吉田則打出團隊本場第2安。

8局上紅襪隊再度出現得分機會，該局首位打者、第7棒代打古頓安打上壘，第8棒康納王吞下此役個人第3K而出局，接著打擊的張育成纏鬥到兩好三壞滿球數後，將球擊向三壘方向，勇士隊三壘手瓦戴爾（Luke Waddell）發生失誤，張育成順利上到一壘，再由麥唐諾（Tyler McDonough）代跑，跟著卡瓦達斯（Niko Kavadas）被三振出局，不過瑞夫史耐德（Rob Refsnyder）安打，讓紅襪隊形成滿壘好機會，梅德羅斯（Chase Meidroth）觸身球上壘，也將三壘的古頓擠回本壘讓紅襪隊分數開張，這時勇士換投，隨後紅襪打者杜蘭（Jarren Duran）一壘方向滾地球出局，也結束紅襪隊這個半局進攻。

儘管紅襪隊吞敗，張育成這場賽事攻守都有表現，除了3打數貢獻1安打，守備上也和隊友完成雙殺，幫投手在滿壘情況下解套。