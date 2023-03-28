【愛傳媒朱亞君專欄】重新出版蘇絢慧心理師2008年經典暢銷著作《於是，我可以好好說再見》的念頭，是因為公司年輕小朋友的阿嬤過世了，不知如何安慰，就想起寶瓶出版過絢慧心理師這書。同事當然不知道此書，15年前她還是小學生，生死這個議題太遙遠。

​ 倒是跟她說完後，我自己墜入了回憶。

​ 想起 08年剛出版此書時，父親還能出門散步，小犬米格魯也還能破壞家具，我還天真的沒見過死亡。編書的時候很感動，但那種感動是「揣想」出來的感動。

要等到我真正面對失去、面對死亡的撕扯、空洞，光是要去「相信」生命是會消失的，愛你的人就不見了，不見到連形體都沒有（而你明明還記憶他的體溫啊），這都是超級巨大的工程。

那白天有工作，我還能分心，但常常在夜裡巨大的痛楚排山倒海，我駕馭不了悲傷，他們總以吞噬之姿撲來。

​ 終有天夜裡，我重新把絢慧的書從書架上拿出來，坐到書桌前。

​ 看完第一章，我突然得到撫慰，不是空泛的拍拍，是有人走進你心裡，萬分慎重的捧著你的破碎，彷彿說：啊這裡碎了好痛我知道……這一刻我才真正理解這本書。

然後我跟著書裡一章一章的作業走，一條條用文字寫下心理師要我們反芻的功課。寫一題哭一題，但其妙的是，從一開始帶著懊悔的痛哭，到後面靜靜的讓眼淚流，我接納了自己無邊際的悲傷，並把他收攏好在我的記憶中。

​ 然後我也明白了絢慧說的：「悲傷真正要教會我們的，是讓我們學會好好活出自己的生命，並且以愛真正地和自己和好。」

這本長銷書當年幫助了非常多讀者走過失去摯愛的悲傷之路，我想現在他也將能夠幫助你，或者你正經歷失喪的朋友，溫柔的在破碎的哀悼中得到重建生命的力量。

​ 蘇絢慧《於是，我可以好好說再見》，3月28日起，全通路上市。

光是打這簡單幾個字，眼淚就沒停過。但我沒逃，我可以接納我的淚水，並知道那是平靜的、被洗滌過的哀傷了。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

照片來源：作者提供。

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