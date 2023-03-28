【愛傳媒簡秀枝專欄】日升月落，夕陽餘暉中，被藝妝點的台南漁光島，詩情畫意，浪漫多采，展現台灣當代藝術的專業與高度，值得一覧。

聽到「台南2023漁光島藝術節」要登場，主動聯絡幕後推手杜昭賢（1959-），飛奔府城。一個久別重逢的擁抱之後，豪邁大姐大把我們從高鐵站，直接載到海鮮店，祭飽五臟廟，跨橋直駛漁光島。

即將開幕，人潮湧現，市府團隊已經作了交通管制，以接駁車方式，迎來送往，熱鬧開鑼。

「藝術在一座小島」是杜昭賢今年的主題訴求，由年輕新秀許蕎擔任策展人。

怎麼讓「藝術在一座小島」？！杜昭賢年紀不大，但資歷豐富，被稱呼為「喚醒台南海安路的女人」，「用藝音淬煉時代語言，人生慢味」，加力畫廊、B.B.ART 創辦人，更是「漁光島藝術節」的幕後推手。

從2017年首屆「漁光島藝術節」開始，台南市政府與策展團隊，藉由各種主題，有節奏地引領民眾重新踏上小島，那是座緊鄰市區卻久無人煙，重新尋找每個人的小島記憶與連結，逐漸將心安棲於那，藝術家留住創意，藝術逐漸落腳在一座小島上，最後發現「漁光島」本身就是藝術。浩瀚海域，帆影點點、潔淨沙灘，還有堅毅防風樹林所形塑的綠野，有機會到漁光島吮吸一口藝術空氣，加注生活的飽滿正能量，成為忙祿現代人的卑微夢想。

漁光島的藝術，不再是「從無到有」，而是讓「有」清楚被看見、被感受到，更被牢牢地烙印在腦海中，杜昭賢自信地說。

這回她的團隊，以「藝術在一座小島」為題，透過藝術家的實地創作，與附近地景融合，引領人們看見整座島嶼，由大自然所策畫、由大自然所創作的藝術。

杜昭賢解釋，藝術家與島嶼相遇、感知環境，再以取之於自然、形之於自然的藝術作品，呈現出漁光島的自然環境特性：當防風林裡青澀的恣意，融合濃郁的青草香味，芬多精成為大自然恩賜的禮物，任人徜徉；走過細碎沙灘，綿密細緻，溫柔從雙腳的按摩開始；隨風揚起的浪花，和著自然潮汐，忽起忽退，韻律有序，而彩雲與繁星接替，翻風舞影，把天空當作天然畫布，任人揮灑，晚霞的邂逅與驟別，被導引在60分鐘的時間刻度上，期待那60種擺姿弄臀式的色彩與氛圍變化。

大自然有序，朝起夕落，四季分明，島嶼也有它的喜怒哀樂、病老生長，精緻細膩的節奏變化，讓人嘆服。

人們循著大自然的規律腳步，加入藝術創思與構築，走進島嶼，享受那自成一格的敘時與敘事，與日月星辰同輝共舞。

杜昭賢強調，島嶼有序，序是上一步與下一步；序是引領相見與揮手道別；在為期24天的漁光島藝術節，正是以天光景物為背景、潮起潮落為合聲，期待與漁光島中的繽紛色彩、輪廻時間、綺華幻夢，最後回到踏實與現實中，為台南府城，串連海天，扣接城鄉，甦活眾生百姓。

果然，藝術在一座小島上，藝術裡有島嶼的上一步，思緒裡，有島嶼的下一步。杜昭賢期待大家的撥冗體驗，有藝術進駐的漁光島，屬於天，屬於地，屬於有夢想的所有人。

漁光島藝術節從2017年草創，兩年1次，扣除3年疫情，今年是第4屆，3月24日至4月16日，只有短短3個星期。

透過藝術作品，結合音樂、舞蹈、電影與市集等，引領看見整座島嶼與大自然相依相偎、共存共融的景況。記得，藝術裡有島嶼的上一步，思緒裡更有島嶼的下一步，值得一遊。

「藝術在一座小島」主題之下，以藝術家創作的藝術品，引領人們看見由大自然創作的「藝術」－漁光島整座島嶼及其生態。

從市區走入漁光島，漁光大橋上30面旗幟，組成的亮眼作品《每個人的漁光島》，正是「漁光島藝術節」創造的新傳統，由億載國小漁光分校、瑞復益智中心，以及都市藝術工作室共同創作，每一面旗幟，勾畫出孩子心目中的漁光島，童言噫語，奇形怪狀，引人遐想。

踩木麻黃樹林，走在墊高的木棧道，尋找藝術家的慧詰心思。由國家文藝獎獲獎藝術家吳瑪悧（1957-），偕同景觀建築師吳宗憲，以可形成永續生態系統的濱海花卉植栽，在樹林與海洋之間，構築一條綠色隧道，取名《覓境》。

吳瑪悧，於1985年獲德國杜塞道夫國立藝術學院雕塑系大師生文憑後返臺，一直扮演台灣當代藝術的先行者角色，她的創作，帶知識分子的公共覺識，卻在不同的創作階段，以不同的形式實踐。 「藝術為何」、「藝術何為」是她對於藝術本質周而復始的好奇與提問，也是她藝術實踐的一貫核心。

參與漁光島藝術節的創作，她十分看中與大自然同思考與磋琢的過程，大自然豐沛，讓人察覺不足，學習謙卑反省，懂得感恩戴德。

尋找《覓境》，向光而行，步履踏過島嶼的演變，迎接浪濤與蒼穹，感受人與自然的連結，更傳達每個人都能在漁光島上，找到自己的秘密花園。

對於秘密花園的詮釋，吳瑪悧創新泉湧，

1999於南投九九峰所做的《秘密花園》，讓人印象深刻。

這回與景觀設計師吳宗憲合作打造的《覓境》，沿途奇花異草，爭妍吐豔，融合在防風林園的綠色地景中，共許永續，共創未來。

兼具藝術家與藝人雙重身份的孟耿如，近期是她的大豐收，與明星主持人黃子佼成家後，喜獲可愛女娃，她帶著嫰娃，一起創作，果然更多的童言童語，精神可佩。

孟耿如以初次踏上漁光島的心情與感受，作為創作發想主軸，這個卡通世代出生，玩多了迪士耐樂園，把漁光島也童趣化，呈現出更多的繽紛風情，加上造型奇異，親和力十足，尤其她的遐思異想，讓創作魔法無邊、詭譎多變，成為不折不扣的夢幻島。

該作品取名為《Aru第一次來漁光島》，果然直白誠懇，亮麗吸睛，成為親子互動的小園地，年輕人打卡拍照，絡繹不絕。

黃子佼在台南，經常扮演主持人角色，粉絲不少，讓黃偉哲市長都帶著笑顏，喜迎孟耿如一家三口的𦲷臨，他們帶來的不只是作品創意，更是溫暖幸福與希望未來的見證。

蓊鬱防風林、柔軟沙灘，還有千變萬化的浪花，舞弄在漁光島的偌大海邊，看到成排林投樹，想到來自默娘傳說的媽祖文化，善良、孝順、純樸的民風，彰顯無遺。

這樣的海邊，自然成為大自然展現特色的舞台，銜命出征的太陽，百變風貌，讓天地之間感染了更份瑰麗堂皇，一小時有60分鐘，60分鐘，也有60種不同氣色氛圍的霞光瑞影，玄妙深邃，美不勝收，或成為最不做作的彩繪先知。

台南藝術大學建築藝術研究所「場域·結構·行動」組_B群 Group，就緊抓著漁光島的瞬息萬變，希望加以框架化，讓《藝術在一座小島》，美侖美煥，展現大自然的驚人魅力。

該群年輕團隊在貨櫃結構上，開了窗，把海嵐與光暈都收納入室，那是結合夢幻島嶼的色彩、巨大能量交會的變色太陽，𥻘𥻘波光與翩翩白雲，加上風吹旛動，流竄風動，既成為一座百變藝術裝置，更是展演活動的主舞台，兼具了使用功能、視覺效果以及創意思維，讓人打從心底佩服。

而裝置藝術家陳浚豪《挪用記憶的永恆》以3D立體方式，把超現實主義藝術家達利（Salvador Dali ，1904 -1989）的軟時鐘，「挪」移到漁光島的神秘海灘上，讓遊客產生熟悉又陌生的感覺，彷彿亦聖亦俗，把千古經典常民化，借物思人、思情、思天思地，讓想像空間無所限量。

來自香港、定居台東的藝術家葉海地，在東台灣的好山好水下，吸收靈思、展現創意，這回發揮她的獨特創思，在沙灘與海潮邊界，打造出《透明夢》，半月造型，以大自然的原木材質，編造出型體，帶著浪漫幽夢的貝殼串簾，像風鈴，和著遊盪海風，搖曳擺盪，發出聲響，清脆悅耳，與粗獷低沈的海潮聲，共震同鳴，成為天際間的二重奏，把大自然的天籟之音留人間。

有如少女懷春追夢境，幽夢夢幾許？究竟與誰能共？又有多少秘密在其中？欲訴有誰能懂！？當漁光島更深露重 今夜落花是否成塚，春來春去俱無蹤，徒留一簾幽夢！？

葉海地夢囈作品，故意以若隱若現的透明化呈現，讓木麻迎驕陽，樹影婆娑，海浪花翻風舞潮汐，呼應碰撞，天籟合鳴，留連時有限， 繾綣意難終，引人惆悵遙思。

在半月型框圈，或者風鈴搖幌之間，聆聽天地美聲，拍攝海灘美照，任君選擇，而遊客穿梭如織。

台南新藝獎得主謝佑承的《一刻》，叫把漁光島所有的浪漫、隨性，導入理性數據化，究竟太陽何時升起，何時落下，而西下的夕陽，以何種速度，帶著旅人返家、倦鳥歸巢？！

喜歡夕照的浪漫，更迷戀彩霞的瑰麗，也嘆喟「夕陽無限好 只是近黃昏」的大地運行，更感傷日落漁光島，惆悵揪心之餘，謝佑承嘗試在無形的晝夜中，丈量時間的概念，加以數據化，當大陽冉冉上升、悄悄下墜，餘光總是要滾過他的數字牌坊，光暈的強弱、色彩的濃淡，在數字的定格中，留下驚鴻一瞥，煞那就是永恆，千古不變，瞬間的美麗，惹人憐愛，而稍縱即逝，卻是長長的悲悽，苦澀美學終將成為經典，任人品評咀嚼，玩味再三。

走一趟漁光島，有如寒天飲冰水，點滴在心頭。

《漁光賦格》，則是音樂展演形式的當代藝術作品，展現後來居上的熱度，與時俱進，持續加溫中。

長於社會學與文化史研究的藝術家陳泓易與創作演出團隊，收納了數百年來，漁光島所聆聽的聲音，串接起荷蘭人、西班牙人聽過的17世紀歐洲音樂，明朝人聽的南管散曲，澄澈穿透時空的台灣原住民古調，以琴音吟唱島嶼之史，島嶼之聲，令人發思古幽情。

陳泓易副教授是位怪才，法國巴黎第五大學社會學博士，研究領域包括文化研究、影像美學、後現代美學、法國文化史、藝術社會學。他擔任過許多活動策展人，例如嘉義《熾燃本心──天目的世界與世界的天目》，國際天目邀請展策展人、高雄「城市門戶美術館園區公共藝術設置計畫」策展人、高雄「高雄國際貨櫃藝術節」策展人、台南漁光島計畫《交錯的凝視：台灣的風景》共同策展人，才高八斗，創意無限。

今年 「藝術在一座小島」，陳泓易 《漁光賦格》更是創舉，把小島藝術的質量，帶得更純粹，也更出色，被寄以厚望。

暖春3、4月，南台灣的漁光島，正是尋幽攬勝好去處，藝術就在漁光島的小島上，熠熠發光，值得期待。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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