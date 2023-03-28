IWC主打復刻自1976年由鐘錶大師 Gerald Genta設計的Ref.1832腕表，深受工程師的喜愛。(IWC提供)

腕表，是一種微型藝術，值得珍藏與擁有。梵克雅寶(Van Cleef ＆ Arpels)、愛馬仕(Hermes)和IWC推出融入工藝或設計的腕表作品，深受藏家的喜愛。

梵克雅寶於去年年推出三座結合自動機械裝置的座鐘，以獨特美學和精湛工藝贏得一致好評，三座獨一無二之作全數售罄。今年梵克雅寶乘勢再推出兩件師法自然的臻品，一是Floraison du Nénuphar荷花座鐘，一款是Éveil du Cyclamen櫻草座鐘，結合時計底座和醉人奇觀，各高約30公分，由世家與François Junod工坊合力研創，只需啟動機械裝置，花蕾隨即綻放，花朵內的蝴蝶翩翩起舞，映入眼簾的美景十分 唯美浪漫。

愛馬仕將引以為傲的工藝與藝術融入表盤設計上，今年在表展推出ARCEAU Grand carrosse royal腕錶，源自是知名藝術家Claus Rye為愛馬仕設計自由奔放的Grand carrosse royal (豪華皇家馬車) 方巾圖案，如今在珍珠母貝表盤上以微型彩繪手法重現畫作，全球限量12只。

IWC今年主打復刻自1976年由鐘錶大師 Gerald Genta設計的Ref.1832腕表，因設計風格簡約，與當年的賓士C111和Braun T3收音機都是該年代的代表作，成為是70年代專業機械工程師的愛表啊，今年IWC推出復刻版，向設計大師致敬。

Roger Dubuis推出Monovortex Split Seconds Chronograph Hyper Watch概念表，具備360度立體旋轉陀飛輪和微型自動擺輪兩大亮點，同樣也是製表工藝的藝術品。