美國股市4大指數今天收盤漲跌互見，其中近日遭受重創的銀行股表現亮眼普遍上揚，但科技類股經歷上週漲勢後呈現挫跌。
道瓊工業指數上漲194.55點或0.60%，收32432.08點。
標準普爾指數小漲6.54點或0.16%，收3977.53點。
那斯達克指數下跌55.12點或0.47%，收11768.84點。
費城半導體指數下挫37.69點或1.21%，收3083.57點。（譯者：陳彥鈞）1120328
美國股市4大指數今天收盤漲跌互見，其中近日遭受重創的銀行股表現亮眼普遍上揚，但科技類股經歷上週漲勢後呈現挫跌。
道瓊工業指數上漲194.55點或0.60%，收32432.08點。
標準普爾指數小漲6.54點或0.16%，收3977.53點。
那斯達克指數下跌55.12點或0.47%，收11768.84點。
費城半導體指數下挫37.69點或1.21%，收3083.57點。（譯者：陳彥鈞）1120328
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