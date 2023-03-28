桃園一隻狒狒逃脫多日，昨（27日）被抓到卻中槍死亡，律師呂秋遠今天凌晨發文表示，這隻狒狒從小被賣到台灣來，不知道被誰飼養，最後死在台灣人手中，而牠逃脫的這幾天可能是牠一生中最愉快的時間，如今只能祝福牠一路好走，「生而為人，我很抱歉。」貼文曝光後，吸引1.8萬人討論。

呂秋遠今在臉書發文表示，一隻狒狒從小被賣來台灣，不知道被誰飼養，某一天牠終於從飼主家逃跑出去，重新獲得自由，牠任性的在桃園地區閒晃了10幾天，從來沒有傷害過任何人，最後卻死在台灣人的手裡。。

呂秋遠指出，這個兇手聲稱是受到新竹縣政府的委託，但是新竹縣政府否認，而桃園縣農業局專門委員在逮捕牠以後，雀躍合照，就像是在非洲狩獵野生動物的有錢人一樣，而不是確認狒狒是否中槍，是不是需要送醫。

呂秋遠說，這幾天可能是這隻狒狒一生當中，最愉快的時間，但是3月27日卻是非常令人難過的一天。「狒狒先生，一路好走。身而為人，我很抱歉。」

貼文吸引1.8萬人狂讚，不少網友留言，「野蠻的行為，不把生命當生命看待」、「人類其實才是最可怕的生物」、「這些人真的睡得安穩嗎？良心不會痛嗎？狒狒，人類對不起你」、「動物是無辜的，牠也是一條生命，人類真的好可怕」、「看了好多天狒狒，都看出感情了，沒想到接著就看到牠被獵槍打死，真的很震驚跟傷心」。