女星賈永婕與老公王兆杰結婚20年，育有兩女一子，近日迎來小女兒小羽的18歲生日，而賈永婕也為此舉辦兩場生日趴替女兒慶生，事後更罕見曬出她與女兒的同框照，兩人的高顏質再度引起網友熱議。

賈永婕日前在臉書上開心發文寫下「整個週末都是女兒奴！幫小羽辦了兩場生日趴，我一定不會告訴你她18歲了，我的小女兒18歲了，你們可以再老一點！昨天她大概說了三次以上爸爸媽媽謝謝你們，雖然是傳訊息但是足已！」接著提到目前在美國念書的大女兒，近期經常傳來去Vegas看泰勒絲（Taylor Swift）演唱會影片、照片，讓賈永婕十分羨慕，直呼「拜託可以來台灣嗎？我們台灣粉絲敲碗！我還是會去搶票哦！」

然而，隨文附上的照片中可見，賈永婕穿著淡紫色上衣搭配牛仔褲，打扮休閒簡單，女兒小羽則放下一頭捲髮，身穿杏色平口小禮服，加上耳環、項鍊及其他飾品，顯現出猶如公主般的氣質，其中一張她手捧鮮花，爸媽站在他兩側作勢要親吻她，讓她露出有些害羞表情，模樣相當可愛。

照片曝光後，許多網友紛紛留言「長大了，開始有點像爸爸媽媽了」、「女神一家都是高顏值耶！」、「我就喜歡這樣的美少女，正能量滿滿」、「好有自己的味道」、「小羽真美，祝你生日快樂」、「高雅美麗小公主」、「媽媽站在旁邊看不出來是媽媽，運動真的讓人凍齡」。