路易莎咖啡續創設健身品牌「Self room」、於CITYLINK松山貳號店開設結合路易莎咖啡門市的「路易莎生活運動館」後，再結盟泰國前總理差猜（Chatchai Chunhawan）家族集團，設立持股9成的子公司泰風，於去年3月底開出泰菜餐廳「初泰PIKUL」、跨足餐食經營。

「初泰PIKUL」象山創始店落腳位於台北信義區的新光傑仕堡1樓，70坪空間設有100個客席，平均客單價為650～700元。在首店開幕屆滿1年之際，「初泰PIKUL」展開拓點，選擇插旗南港中國信託金融園區C棟1樓開出第2家門市。

「初泰PIKUL」第2店選擇進駐具指標性的南港園區，採取泰式主題下增添時尚工業風的裝潢風格，目標匯集龐大的上班族用餐商機。對此創新推出220元起的精緻平價「一個人的泰菜」系列商業午餐，可免費享受獨特泰式開胃小菜爽脆酸甜美味的自助吧。

「初泰PIKUL」表示，此次於象山創始店及南港中信店同時推出的「一個人的泰菜」系列商業午餐，提供泰式家鄉味、泰式咖哩、泰鍋等3大類餐點。除了原有的皇家特色料理外，此次也更新菜單，提供單點現炒泰式料理，都是符合台灣人口味的創意料理。

路易莎集團董事長黃銘賢表示，泰菜除了正餐，也有許多點心搭配飲料，並非目前台灣流行的泰式料理。因此，「初泰PIKUL」未來計畫推出泰式便當、泰式下午茶等產品，無論何時都可以自己或親友聚會來坐坐，品味各種泰式料理的美好享受。