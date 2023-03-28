33歲港星李美慧是選美佳麗出身，2006年在港姐比賽中落選後，便出道成為演員，同年演出《宮心計2深宮計》中太平公主身旁的宮女「秦槐」一角，意外爆紅廣為人知，被封為「御用宮女」。2018年她帶球閃嫁大25歲百億富商曾文豪，升格成豪門太太。近日，網友從她曬出的合照中發現她穿寬鬆衣服孕味濃，紛紛猜測已經是懷上二胎了。

本月26日是李美慧36歲生日，老公曾文豪與女兒齊聚為她慶祝，身穿疑似孕裝的李美慧挺微凸肚，港媒大膽預測她有6個月身孕，因此才選擇在家慶生。從她曬出的照片來看，李美慧與丈夫和女兒在裝潢豪華的餐廳中合影，三人面帶笑容，看出一家感情相當深厚。

事實上，前TVB宮女專業戶李美慧在娛樂圈並沒有太大發展，在TVB一般都是演配角。所幸的是，她的感情之路相當順利，不但閃嫁百億富豪老公曾文豪，婚後更是常常出國旅遊，感情甜蜜的兩人更育有1女，家庭生活幸福美滿。

李美慧在生日發文寫下：「又大一歲了，多謝大家，簡單輕鬆的一晚，最要緊親人在身邊陪伴，就是最大的禮物。」如今傳出懷上二胎的消息，預產期可能是在今年，外界紛紛祝福她早日組成「四口之家」。