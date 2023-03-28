桃園一隻東非狒狒逃脫18天，昨天（27日）在楊梅富岡被捕並中彈死亡，農業局專門委員盧紀燁卻在捕獲狒狒第一時間忙著合照，遭批冷血。對此，盧紀燁昨晚發文哀悼，解釋拍照是為了向女兒證明，他真的抓到狒狒，沒騙人。

盧紀燁在臉書發文，寫道「生命是一場震撼教育，猿（緣）起猿（緣）滅，沒有特別高興，也沒特別難過」，指出追捕4天終於逮捕到狒狒，逮捕後發現狒狒情況不好，立即送最近的六福村動物園，很遺憾努力不夠終究功虧一簣，狒狒已經去天堂了，感嘆「願祢來生不為狒狒，我也不是灰色獵人」。

盧紀燁表示，這起天追捕狒狒全台灣都在看，壓力很大，很遺憾沒救回狒狒「如果可以重來，我願祢不要逃脫，我也不要追祢」，最後提到當初在第一時間和網中的狒狒合照，是希望幼稚園的女兒可以大聲跟同學說「我爸抓到狒狒了，真的沒騙你們。」

根據昨天的現場情況，捕捉狒狒之後，盧紀燁先將狒狒放在地上，接著直呼「幫我拍一張我要給我女兒」，求旁人幫忙拍照，還比出手勢，直到狒狒開始流血，鮮血染紅網子才知牠受了槍傷，盧紀燁相當緊張，趕緊將狒狒送醫。