星宇航空表示，公司不畏疫情，2022年利用整備期擴增基礎建設，按進度完成航機修護中心及保稅大樓施工，同時依規畫於2022年開闢日本福岡、札幌及沖繩三條新航線，復飛越南峴港航線。另於同年10月完成首架A350-900廣體客機交機，並投入高額訓練與驗證成本，為疫後市場預做準備。

2023年星宇航空將繼續佈局與規畫航網，在現有航線加密航班，新增新航點，也將於2023年4月26日開闢首條越洋航線-美國洛杉磯航線，未來會持續佈局美洲航點，深耕商務轉機市場。