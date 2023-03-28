2024總統大選布局民進黨已定於一尊，將由副總統、黨主席賴清德出戰，而 今有消息傳出，綠營高層從多方面分析後，認為最適合賴的副手人選有2人，分別為駐美代表蕭美琴與文化部前部長鄭麗君，但兩人除了有適合的地方，同樣也都有需要克服的問題。

據《鏡週刊》今（28）日報導，多名綠營黨政高層從互補性、從政經歷及個人特質等方面分析，認為蕭美琴與鄭麗君將是最適合賴清德的副手，可以讓賴更上一層樓，但因過去慣例副手人選會在選前3個月左右才定案，因此目前並不著急。

黨政人士分析，雖然蕭美琴正式頭銜並非大使，但卻曾被外媒稱讚是華府最有影響力的外國使節之一，若賴清德與蕭搭配，除了可補足賴的國際外交，蕭與總統蔡英文的好交情，也可化解蔡賴過去初選後留下的心結，消除英粉對賴的疑慮；不過若蕭回台擔任副手，是否有適合人選接替在美國的工作，是賴需克服的一大重點。

至於鄭麗君的部分，今年代替賴清德登記參選黨主席，就可見兩人之間的默契與信任，尤其鄭一直在文化圈努力，負評更可說是幾乎沒有，有利拉近賴與青年圈、文化圈等之間的距離；不過綠營幕僚也指出，鄭過去擔任不分區立委，沒有選舉實戰經驗，能否迅速適應選舉攻防將是一大挑戰。而在藍營方面，目前由新北市長侯友宜出馬代表參選總統，幾成定局，至於其副手人選，前立委沈富雄日前在政論節目中曾半開玩笑力薦政壇「安潔莉娜、裘莉」柯志恩，遭柯當場「拒絕」。