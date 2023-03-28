【政新鮮】馬英九登陸強碰台宏斷交挨批 前外交官嗆蔡政府找替死鬼

前總統馬英九昨(27)日搭乘國航CA-196航班抵達上海，展開為期12天的祭祖與交流之行，他也是1949年兩岸分治以來，第一位踏上大陸土地的台灣卸任元首。馬英九今(28)日將在南京中山陵拜謁國父孫中山，預計將發表談話。

馬英九今日上午將拜謁國父中山陵，下午參訪中國近代史遺址博物館（南京總統府）、國父孫中山先生故居、拉貝故居。傍晚在南京，江蘇省當地黨政領導也將會見馬英九。

馬英九昨日在登機前表示，這是他第一次到中國大陸訪問，他37歲時就在政府負責處理兩岸事務，如今已經73歲，等了36年才有機會到大陸，確實久了點。馬英九強調，此行除了祭祖外，也帶台灣的大學生去交流，希望透過年輕人的熱情互動，來改善兩岸目前的氛圍，讓和平能夠更快更早到來。

昨大陸方面由「接機熟面孔」國台辦副主任陳元豐出面接機，另有上海市委祕書長張為、國台辦聯絡局局長孫升亮與上海市台辦鍾曉敏主任、副主任李驍東等人陪同。