東非狒狒在歷經18天、40公里的大逃亡後，27日在桃園市楊梅富岡1處民宅內「中槍落網」，最終慘死在獵槍下；對此，桃市府急澄清，團隊追捕人員只有麻醉槍沒有獵槍，並向警方報案；而楊梅分局也證實，林姓獵人坦承用槍擊傷狒狒，但仍須釐清究竟是受哪個單位之託前往圍捕，警方目前將調閱林姓獵人通聯，確認案發前他是否有接獲特定人士指示，全案將依野生動物保育法偵辦。

據了解，林姓男子為林務局新竹林區管理處合法獵人，所持的槍枝也是有列管的合法獵槍，他供稱是接到新竹縣政府農業處電話指派他協助圍捕，因得知富岡民眾目擊狒狒情報及相關人員都趕往民宅圍捕，他趕往加入圍捕，當下害怕狒狒傷及民眾才情急開槍。

不過，新竹縣農業處表示，野生動物救傷是屬地主義，確實有請獵人在新竹縣待命，但當時狒狒尚未進入新竹縣，局處也沒有請獵人前往桃園圍捕。而新竹縣農業處長范萬釗則駁斥，該處都請六福村或新竹縣生態協會協助救援或圍捕動物，不會找個人協助，也沒有請林姓獵人參與圍捕，更不會跨縣市到桃園圍捕。

警方表示，對於林姓獵人屬於何單位，為何會到現場，各方說法不一，警方將持續深入追查，全案將依野生動物保育法偵辦。