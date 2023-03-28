逃脫逾2星期的狒狒，遭圍捕射殺致死，警方漏夜約談相關人員，確認開槍的是一名林姓獵人，但他受誰委託？為何開槍？有待進一步釐清。網路瘋傳「開槍畫面」，狒狒被包圍在一處民宅內，不幸中彈身亡。

這頭狒狒27日下午被民眾發現後，把牠關在屋內等相關單位到場，一開始由協助的六福村野生動物園人員以麻醉槍射擊，但沒射中；後來狒狒受了槍傷倒下，農業局人員上前用網子捕捉，當時沒人知道牠已受傷。

原本抓到狒狒可望讓大家鬆一口氣，不料牠卻傷重死亡，這下恐變成「違法嫌疑人」。楊梅警分局把持槍（麻醉槍、獵槍）的人全找來問話，一一釐清到底誰開的槍。

楊梅警分局分局長張仁傑表示，一名林姓獵人坦承擊斃狒狒，但他是受新竹縣農業處委託待命，為何跑來桃園值勤，又是誰賦予他射殺權，儘管林男以「擔心狒狒傷人」為由做出解釋，真相仍有待釐清。

張仁傑指出，全案將依《野生動物保育法》偵辦。依據規定，獵殺野生保育類動物者，可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金。