台中市北屯區崇德路、文心路口今(28日)凌晨4時許發生兩派人馬10人在街頭鬥毆，據傳現場的人都攜帶刀械，警方立刻出動18名快打部隊趕往壓制，到場時發現3人受傷，經控制現場後，在2名男子身上起出刀械以及一把疑似改造手槍及12發子彈，3名傷者送醫已無大礙，其餘滋事份子均被帶回偵辦，全案警詢後將依聚眾鬥毆、槍砲﹑傷害罪偵辦。

台中市第五分在凌晨4時16分許，崇德路、文心路口發生一起聚眾滋事案件，警方接獲報案立即啟動快打9網18人，將現場雙方滋事人員共10人壓制並逮捕，其中3名傷者送醫。

警方動快打9網18人，將現場雙方滋事人員共10人壓制並逮捕，其中3名傷者送醫。(戴志揚翻攝)

根據調查，初步了解雙方係因酒後反目起爭執，在街上起衝突，警方到場後將雙方人馬隔離並強力壓制，並查扣兩名劉姓男子攜帶使用之刀械2把，另在兩人身上查獲一把空槍及所攜帶之子彈12顆。

警方調閱周邊監視器釐清案情經過，釐清涉案人員，將查扣之槍械送鑑識檢驗其殺傷力，將雙方依法偵辦，警方呼籲絕不允許街頭滋事，挑戰公權力的行為，必將全力掃蕩非法、速逮嚴辦，以維護市民安全的生活環境。