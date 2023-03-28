狒狒之死震驚全台，逃脫多日的狒狒昨天（27日）被抓到，卻因為中槍傷重死亡。台大電機系教授葉丙成自行製圖哀悼這隻追求自由的狒狒，引起1.3萬人朝聖，逾千人轉發，不少網友不捨地說，自由的代價好大，祝福「狒哥」到了天堂可以自由自在。

葉丙成昨在臉書PO出一張黑白照，是狒狒過馬路的畫面，圖上寫著「原諒我這一生不羈放縱愛自由。悼狒哥，20XX.XX.XX到2023.03.27」。表示狒狒之死令人震驚，因此自行製作了一張圖，來悼念這個追求自由的靈魂。

照片吸引1.3萬人朝聖，不少網友留言感慨地說自由的代價好大。「狒哥，你得到了你要的自由」、「覺得好難過，祝福狒狒在天堂自由自在，不痛了」、「本來很期待牠就這樣跑到森林裡不被人類找到，沒想到只自由了10多天，或許動物園這類的場所根本不該存在」、「或許牠死前都很納悶，為什麼大家一直要抓我？」

另也有許多網友不解，為什麼抓狒狒需要開槍。對此，林務局則表示，在圍捕狒狒過程中，依據目前所知訊息除了動用麻醉槍外也可能包含獵槍，依據《野生動物保育法》21條規定，保育類野生動物有危及公共安全或人類性命之虞時，得做緊急處置。