該公司2022年日系、歐美系、自主品牌車廠的營收比重分別為58.2％、19％、21.87％，其中來自大陸自主品牌車廠營業額年增率達34％，稼動率受疫情爆發及開放影響，整體毛利率及營業利益率分別為20.36％、2.86％。
廣華-KY指出，最近的補貼配套優惠下品牌車廠無不積極加碼促銷消化庫存。近期因特斯拉降價搶單，引發市場新能源車及燃油車的比價效應，加上新燃油車排放標準的實施，預期各車廠降價搶市占率及去庫存策略仍將持續，目前車價已逐漸趨於平穩，將有利於品牌廠商積極回補庫存。
廣華-KY(1338)公布2022年合併營收為73.4億元，年增0.41％，稅後歸屬於母公司淨利為1.36億元，年減57.79％，每股稅後盈餘1.63元。董事會通過擬配發現金股利2元。
該公司2022年日系、歐美系、自主品牌車廠的營收比重分別為58.2％、19％、21.87％，其中來自大陸自主品牌車廠營業額年增率達34％，稼動率受疫情爆發及開放影響，整體毛利率及營業利益率分別為20.36％、2.86％。
廣華-KY指出，最近的補貼配套優惠下品牌車廠無不積極加碼促銷消化庫存。近期因特斯拉降價搶單，引發市場新能源車及燃油車的比價效應，加上新燃油車排放標準的實施，預期各車廠降價搶市占率及去庫存策略仍將持續，目前車價已逐漸趨於平穩，將有利於品牌廠商積極回補庫存。
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