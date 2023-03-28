富驊2022年合併營收為42.84億元，營業毛利為6.58億元，營業淨利為3.34億元，稅後盈餘為2.98億元，每股盈餘為2.02元，富驊有效掌握高毛利產品訂單，整體毛利率持續攀升，不論是稅後淨利或每股盈餘，均有顯著的成長，公司董事會通過每股配發現金股息1.5元。

今年富驊通過IATF 16949認證，開始投資新能源產品生產設備，目前已有正在洽談的客戶與訂單，同時積極投入電動汽車電池銅鋁排，以及充電樁銅排等相關產品生產，成功擴展新事業版圖。

富驊表示，電動汽車產業已不單是傳統產業，而是重新定義為可移動的智慧型裝置，電動汽車產業將是繼智慧型手機後下一個明星產業，進入新能源供應鏈將有助於富驊擁有更寬廣的產品線，有信心提升今年營收。

富驊今年前2月合併營收為7.4億元，年增2.56%，富驊表示，目前伺服器產品事業接單穩定，軍規網通產品也持續放量出貨，成功獲得北美一線大廠Datacenter全新高密度伺服器產品開發訂單，富驊也與北美IT大廠共同展開模組化伺服器產品開發作業，計畫於2024年第一季量產出貨，樂觀看待2023年營運。

全球化生產佈局方面，富驊已選定於墨西哥投資興建全新廠區，預定2024年底啟用，將有助於接洽北美伺服器、網通產品及新能源產品客戶。